35-летняя американская модель Крисси Тейген воспитывает двоих детей, которых часто показывает в личном блоге в инстаграме. Звезда делится с 34-миллионной аудиторией не только семейными кадрами, но и фото с пикантных съемок. Одну из них блогерша провела в присутствии сына. Мальчик позировал рядом с мамой с обнаженной грудью.

Модель с мировым именем устроила откровенную съемку, на которую взяла с собой 2-летнего сына Майлза. Похоже, мальчику стало грустно наблюдать за работой мамы перед фотографом, поэтому он также появился в кадре. Все бы ничего, но Крисси Тейген позировала топлес.

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Фото обнаженной Крисси Тейген с 2-летним сыном

Для новой фэшн-съемки знаменитость надела черные обтягивающие трусики с высокой посадкой, которые прикрывали живот вплоть до груди. Свой дерзкий образ она довершила лакированными босоножками на высоких устойчивых каблуках, многочисленными золотыми браслетами, как у индианок, и серьгами в виде змей. Волосы Крисси Тейген уложила ровно и сделала макияж с насыщенной помадой винного цвета. Однако больше всего внимания привлекали ее пышные обнаженные груди, которыми она сверкала перед фотографом.

Высокие трусики – единственная одежда на модели. В кадре она позировала топлесс, похваставшись перед многомиллионной аудиторией аппетитным бюстом. Фото показалось бы еще горячее, если бы не двухлетний сын Крисси Тейген. Майлз в красной футболке с принтом и серых спортивных брюках кружил рядом с длинноногой мамашей. Похоже, у блогерши нет никаких комплексов относительно того, что малыш наблюдает за ней обнаженной.



Оголенная Крисси Тейген с сыном / Фото Instagram / @chrissyteigen

"Пожалуйста, двигайся, мамочка хочет пить", – процитировала модель слова сына. Отметим, что фолловеров Крисси Тейген отнюдь не смутил провокационный кадр, а наоборот – развеселил. "Только маме известен такой уровень отсутствия частной жизни", – написал один из пользователей. Всего сообщение собрало 1,5-миллиона лайков.