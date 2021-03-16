Британская звезда Дуа Липа после долгой паузы во время пандемии выступила на сцене церемонии Грэмми-2021. Выступление состоялось в Лос-Анджелесе и приковало взгляды миллионов зрителей. Перед выходом на сцену звезда сделала несколько эффектных снимков, которые уже взбудоражили сеть.

На 63-й церемонии награждения премиями Грэмми Дуа Липа завоевала статуэтку за "Лучший альбом в стиле "поп". Ее пластинка Future Nostalgia достигла невероятного успеха и уже 4 неделю занимает верхнюю строчку самых популярных альбомов сервиса Spotify.

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Сексуальная Дуа Липа

Впрочем, не только своей победой в номинации Дуа Липа удивила зрителей. Более 7 миллионов поклонников увидели ее грандиозный перформанс на сцене Грэмми. Звезда выступила в роскошном сияющем костюме розового цвета, который удачно подчеркнул ее плоский живот, подтянутые ягодицы и стройные ноги. Чтобы подробнее рассмотреть ее эффектный look, Дуа Липа перед выступлением сделала несколько кадров вблизи.

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Горячее, чем ад!

Талант, перформанс, образы, Грэмми! Браво!

Королева!

Восторг! – пишут комментаторы.

Кроме образа на сцене, Дуа Липа соблазнила всех обольстительным платьем на красной дорожке. Она выбрала откровенное и одновременно очень сексуальное платье от Versace.

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