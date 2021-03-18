35-річна американська модель Кріссі Тейген виховує двох дітей, яких часто показує в особистому блозі в інстаграмі. Зірка ділиться з 34-мільйонною аудиторією не лише сімейними кадрами, а й фото з пікантних зйомок. Одну з них блогерка провела в присутності сина. Хлопчик позував поряд з мамою з оголеними грудьми.

Модель зі світовим ім'ям влаштувала відверту зйомку, на яку взяла з собою 2-річного сина Майлза. Схоже, хлопчику стало сумно спостерігати за роботою мами перед фотографом, тому він також з'явився в кадрі. Все б нічого, але Кріссі Тейген позувала топлес.

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Фото оголеної Кріссі Тейген з 2-річним сином

Для нової фешн-зйомки знаменитість одягла чорні стягуючі трусики з високою посадкою, які прикривали живіт аж до грудей. Свій зухвалий образ вона довершила лакованими босоніжками на високих стійких підборах, численними золотими браслетами, як в індійок, та сережками у вигляді змій. Волосся Кріссі Тейген вклала рівно і зробила макіяж з насиченою помадою винного кольору. Однак найбільше уваги привертали її пишні оголені груди, якими вона виблискувала перед фотографом.

Високі трусики – єдиний одяг на моделі. У кадрі вона позувала топлес, похизувавшись перед багатомільйонною аудиторією апетитним бюстом. Фото видалося б ще гарячішим, якби не дворічний син Кріссі Тейген. Майлз у червоній футболці з принтом і сірих спортивних штанах кружляв поряд з довгоногою матусею. Схоже, у блогерки немає жодних комплексів щодо того, що малюк спостерігає за нею оголеною.



Оголена Кріссі Тейген з сином / Фото Instagram / @chrissyteigen

"Будь ласка, рухайся, матуся хоче пити", – процитувала модель слова сина. Зазначимо, що фоловерів Кріссі Тейген аж ніяк не збентежив провокативний кадр, а навпаки – розвеселив. "Тільки мамі відомий такий рівень відсутності приватного життя", – написав один з користувачів. Загалом допис зібрав 1,5-мільйона лайків.