После выкидыша и депрессий: Крис Тейген и Джон Ледженд ждут ребенка

Крис Тейген и Джон Ледженд снова станут родителями! Модель и телеведущая ожидает ребенка после жуткого выкидыша и сложного периода в жизни.

Американская телеведущая и модель Крис Тейген сообщила радостную новость. После очередных попыток забеременеть снова, звезде это удалось.

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Крисси Тейген беременна снова

Жена певца Джона Ледженда показала фото с животиком и рассказала об очередной беременности. Вероятно, она произошла благодаря экстракорпоральному оплодотворению.

Последние несколько лет были полны, мягко говоря, размытыми эмоциями, но радость снова наполнила наш дом и сердца. Через 1 миллиард выстрелов (в последнее время в ногу, как вы видите!) мы ожидаем еще одного,

– сообщила Крис Тейген.



Крисси Тейген беременная / Фото из инстаграма Крисси Тейген

"Перед каждой встречей с врачом я говорила себе: "Если сегодня все будет хорошо, я объявлю", но потом я с облегчением выдыхаю, слышу сердцебиение, и решаю, что все еще слишком нервничаю. Я не думаю, что когда-нибудь выйду после врача с меньшим волнением и нервами, но пока все идеально и красиво, и я чувствую себя прекрасно и вдохновенно. Было очень тяжело держать это в себе так долго!"



Крисси Тейген беременная / Фото из инстаграма Крисси Тейген

Выкидыш Крисси Тейген

В 2020 году Крисси Тейген и Джон Ледженд ждали третьего ребенка – у них должен был родиться сын. Беременность модели проходила нелегко, ей приходилось много лежать из-за частых кровотечений.

Впоследствии Крисси госпитализировали, а еще через несколько дней у нее произошел выкидыш. Нерожденного сына звезда назвала Джеком и в его честь сделала татуировку.

Телеведущая долго переживала депрессию и тяжелое эмоциональное состояние, но не опускала рук и продолжала мечтать о ребенке.