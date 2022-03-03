Звезда американского соула Джон Ледженд стал первым хедлайнером музыкального фестиваля Leopolis Jazz Fest 2022, который ежегодно организовуется во Львове. 26 июня артист должен был приехать в город и дать невероятный концерт на главной сцене события.

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Джон Ледженд не только написал теплый текст, но и призвал своих подписчиков поддержать Украину и ее жителей: пожертвовать средства в благотворительные организации, выйти на мирный протест, распространять по миру информацию о том, что в нашем государстве идет война.

Мы молимся за украинцев, которые борются за демократию, безопасность и мир своего народа. Также можем сделать следующее, чтобы поддержать их насущные нужды и помочь им. Ссылка в описании.



Джон Ледженд поддержал Украину / Фото с инстаграммы исполнителя

К поддержке Украины присоединилась и жена артиста – модель Крисси Тайген . Звезда также распространила в инстаграме пост, где призвала всех небезразличных проникнуться горем войны в Украине и пожертвовать деньги в фонд, созданный ею для помощи украинцам.

Я прошу вас пожертвовать все, что вы можете (даже доллар), чтобы помочь этим жертвам Владимира Путина. Независимо от того, как долго длится эта война и даже если она закончится завтра, последствия для семей останутся навсегда.



Крисси Тайген поддержала Украину / Фото с инстаграммы

Позже Крисси дописала в комментариях, что за 5 минут удалось собрать шесть тысяч долларов. Для наглядности Тайген распространила щемящее фото людей, скрывающихся от обстрелов российских оккупантов в киевском метро.

Уже многие мировые знаменитости осудили атаку российских войск на Украину. Кто из звезд высказал патриотическую позицию узнавайте здесь.