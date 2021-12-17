Голливудский актер Крис Нот начал получать новые обвинения в насилии. Стало известно о еще двух случаях, когда он совершал сексуальное насилие.

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Обвинения от Зои Листер-Джонс

Известная актриса рассказала, что в 20-летнем возрасте работала в одном из ночных клубов. Туда часто наведывался Крис Нот. Уже тогда девушка заметила, что мужчина мог вести себя неприлично в отношении других женщин в заведении.

Впоследствии Зои познакомилась с актером на съемках сериала "Закон и порядок". По ее словам, Крис Нот постоянно был в состоянии алкогольного опьянения. Однажды он подошел к девушке, якобы обнюхал ее шею и прошептал пошлые и неприятные слова.

Крис использовал образ "мужчины мечты", который был создан сериалом "Секс в большом городе". Это даже хорошо, что Мистер Биг умер в новом сериале. Женские фантазии закончились – пришло время столкнуться с суровой реальностью,

– прокомментировала Листер-Джонс.



Зои Листер-Джонс / Фото из инстаграма девушки

Бывшая возлюбленная страдала от насилия

В 1990-х годах Крис Нот имел романтические отношения с моделью Беверли Джонсон. Их расставание было громким: девушка заявляла, что муж ее бил и угрожал убить собаку.

Тогда Беверли написала заявление в суд, но дело не было открыто и обо всем забыли. Об этом случае вспомнили пользователи сети после того, как прозвучали первые обвинения против Криса Нота. В твиттере начали распространять вырезку из газеты, в которой описываются заявления модели.

В судебных документах модель жалуется, что ее ревнивый бывший бойфренд – Крис Нот – бил ее, угрожал искалечить ее и угрожал смертью. Он звонил ей более 25 раз в день. Актер даже пригрозил убить собаку Беверли,

– пишет в газете.



Вырезка из газеты / Фото из твитера

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