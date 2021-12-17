Голливудский актер Крис Нот начал получать новые обвинения в насилии. Стало известно о еще двух случаях, когда он совершал сексуальное насилие.
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Обвинения от Зои Листер-Джонс
Известная актриса рассказала, что в 20-летнем возрасте работала в одном из ночных клубов. Туда часто наведывался Крис Нот. Уже тогда девушка заметила, что мужчина мог вести себя неприлично в отношении других женщин в заведении.
Впоследствии Зои познакомилась с актером на съемках сериала "Закон и порядок". По ее словам, Крис Нот постоянно был в состоянии алкогольного опьянения. Однажды он подошел к девушке, якобы обнюхал ее шею и прошептал пошлые и неприятные слова.
Крис использовал образ "мужчины мечты", который был создан сериалом "Секс в большом городе". Это даже хорошо, что Мистер Биг умер в новом сериале. Женские фантазии закончились – пришло время столкнуться с суровой реальностью,
– прокомментировала Листер-Джонс.
Зои Листер-Джонс / Фото из инстаграма девушки
Бывшая возлюбленная страдала от насилия
В 1990-х годах Крис Нот имел романтические отношения с моделью Беверли Джонсон. Их расставание было громким: девушка заявляла, что муж ее бил и угрожал убить собаку.
Тогда Беверли написала заявление в суд, но дело не было открыто и обо всем забыли. Об этом случае вспомнили пользователи сети после того, как прозвучали первые обвинения против Криса Нота. В твиттере начали распространять вырезку из газеты, в которой описываются заявления модели.
В судебных документах модель жалуется, что ее ревнивый бывший бойфренд – Крис Нот – бил ее, угрожал искалечить ее и угрожал смертью. Он звонил ей более 25 раз в день. Актер даже пригрозил убить собаку Беверли,
– пишет в газете.
Вырезка из газеты / Фото из твитера
Коротко о секс-скандале с Мистером Бигом
- Звезда сериала "Секс в большом городе" получил обвинения в сексуальном насилии.
- Сразу две женщины дали свои заявления, не зная друг друга. По словам одной, изнасилование якобы произошло в Лос-Анджелесе в 2004 году. Другая сообщила, что насилие произошло в Нью-Йорке в 2015.
- Крис Нот мгновенно отреагировал и заявил, что интим между ними был по согласию, а все обвинения – это клевета.
- Сами же женщины объяснили, что на признание их натолкнули кадры из перезагрузки сериала "Секс в большом городе". Из-за громкого скандала от Криса Нота начали открещиваться компании.