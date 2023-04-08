"Вы должны победить": разговор с Käärijä – фаворитом Евровидения, представляющим Финляндию

До песенного конкурса Евровидение остается все меньше времени – в Ливерпуле идет строительство сцены, а участники работают над тем, чтобы в мае поразить зрителей. Среди них и Käärijä – рэпер, певец и автор песен, который в этом году будет представлять на конкурсе Финляндию.

По прогнозам букмекеров, Ере Пёухёнен (а именно так зовут исполнителя) является вторым после Швеции фаворитом на победу в нынешнем Евровидении. Шансы на его триумф составляют 15%. Поскольку репетиции в Ливерпуле еще не начались, то это достаточно высокий показатель.

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24 Канал продолжает спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию", в рамках которого мы знакомим вас с участниками Евровидения, которое вместо Украины принимает Соединенное Королевство. Далее предлагаем вам узнать больше о Ере Пёухёнене – его песне, номере и мнении о представителях нашей страны.

Хотели сделать что-то безумное, – как Käärijä получил право представить Финляндию на Евровидении

Ере Пёухёнену 29 лет. Последние 9 лет своей жизни занимается музыкой. За это время он успел обрести популярность в Финляндии, в частности, из-за своего яркого образа, чувства юмора, самоиронии и не в последнюю очередь из-за того, что его выступления – настоящие шоу.

В январе этого года Käärijä стал одним из 7 финалистов Uuden Musiikin Kilpailu ("Конкурс новой музыки") 2023 года, который является национальным отбором страны на Евровидение. После релиза песни Cha Cha Cha, с которой он отправился на отбор, сразу же стал фаворитом.

Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите видео онлайн

25 февраля в финале нацотбора Käärijä буквально произвел фурор. Система голосования в отборе – 25% голосов международного жюри и 75% голосов зрителей. В обоих случаях Ере победил, суммарно получив 539 баллов. Отрыв от второго места просто колоссальный – 387 баллов. Таким образом, исполнитель получил право представить свою страну на конкурсе в Ливерпуле.

Как проходит подготовка к конкурсу?

Все хорошо, мы активно отрабатываем номер, который будет в Ливерпуле. Я стараюсь удержать все мысли в голове, потому что, если честно, я сейчас немного устал, но делаю все возможное, чтобы выступить как можно лучше.

На сцене Евровидения номер будет отличаться от того, что было на сцене Национального отбора?

Да, будет немного отличий от выступления на Нацотборе, однако мы хотим сохранить тот танец и движения, которые были.

Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите онлайн видео выступления

Как появилась песня Cha Cha Cha ? Она была создана специально для Евровидения?

Нет, просто однажды мы пришли на студию звукозаписи и хотели сделать что-то действительно безумное. И нам удалось, потому, собственно, мы и едем в Ливерпуль.

Мы не собирались делать что-то специально для Евровидения, а только что-то веселое и безумное.

Как ты решил участвовать в Национальном отборе Евровидения в этом году?

Когда я услышал первую версию песни Cha Cha Cha, я понял, что это действительно что-то невероятное и безумное.

Потому появилось желание поехать с этим на Евровидение. Я пошел на отбор и, как результат, победил.

Каков смысл этой песни? Что ты хочешь сказать миру со сцены в Ливерпуле?

Прежде всего, каждый может быть тем, кем он хочет быть. И никого не должно волновать то, что о нем думают другие. Просто не нужно обращать на это внимание и быть собой.

Käärijä о TVORCHI, Екатерине Павленко и готовности к победе

Когда ты победил на отборе и получил право представить Финляндию, многих людей заинтересовал твой наряд на выступлении. Фанаты Евровидения проводят аналогию с нарядами Екатерины Павленко из группы Go_ A, представлявшей Украину на Евровидении-2021 в Роттердаме.

Здесь мы показали певице фото Екатерины Павленко в легендарной зеленой шубе, в которой она выступала на конкурсе, что вызвало восторг у Ере.

В самом деле? Я никогда этого не видел! (смеется, – 24 Канал). Но действительно очень похоже! Эта шуба смотрится просто замечательно, и цвет похож.

Сравнение образов Екатерины Павленко и Käärijä / Коллаж 24 Канала

Финляндия побеждала на Евровидении только один раз – в 2006 году. Сейчас букмекеры высоко оценивают твои шансы в этом году, поэтому у меня несколько странный вопрос: готов ли ты привезти вторую победу на конкурсе для своей страны?

Конечно, готов. Собственно поэтому я и еду туда (смеется, – 24 Канал). Я хочу победить. Победить во всем, в чем возможно.

. Первую и пока единственную победу Финляндии в 2006 году принесла хард-рок группа Lordi с песней Hard Rock Hallelujah. Тогда Украину на конкурсе представляла Тина Кароль с песней Show me your love, она вошла в десятку лучших, заняв 7-е место.

Слышал ли ты песни конкурентов, с которыми будешь соревноваться в Ливерпуле?

Не все, но слышал многие. Очень понравились Германия, Украина, Швеция и Австрия. В этом году действительно очень много крутых песен.

Что ты можешь сказать о песне Heart of Steel, которая в этом году представит Украину?

На самом деле, мне очень нравятся TVORCHI и их стиль. Песня – отличная. С нетерпением жду, чтобы увидеть и услышать их вживую.

Кто кумир Käärijä и что певец желает украинцам

До этого года ты следил за Евровидением?

Да!

Может, у тебя есть любимая песня от Украины?

Конечно! Когда Евровидение было у нас, в Хельсинки, здесь выступала Верка Сердючка. Обожаю ее. Это было невероятно, безумно и весело.

Несмотря на тяжелые времена, сейчас мы, украинцы, не забываем о прекрасном: о музыке и искусстве. Что бы ты хотел сейчас сказать украинцам, в частности, тем, кто будет читать это интервью?

Хочу пожелать вам сил и любви. Происходящее сейчас – ужасно. Однако вы должны сражаться и победить в этой войне.

Käärijä выступит на сцене Евровидения 9 мая в первом полуфинале под номером 15. Своим зажигательным номером он закроет этот полуфинал. Украина в этот день не будет голосовать.