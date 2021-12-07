"Красивый такой": Андрея Данилко засыпают комплиментами после похудения
Источник:Инстаграм Андрея Данилко
Шоумен Андрей Данилко крайне редко появляется на публике, однако накануне новогодне-рождественских праздников выходит из тени. Он покорил фанов не только новым хитом, но и стройным и помолодевшим видом.
На днях Верка Сердючка, в образе которой Андрей Данилко выходит на сцену, выпустила англоязычный хит Wild Christmas. Судя по всему, с ним артист уже покоряет новогодние огоньки. Он сфотографировался с Лаймой Вайкуле за кулисами концерта во Дворце "Украина". Однако на этот раз звезда восхитил фанов не ярким образом, а впечатляющим похудением.
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В кадре Андрей Данилко позировал в любимом черном – трендовых брюках джогерах, футболке оверсайз, кроссовках, кепке и классическом пальто. Даже в таком объемном аутфите невозможно не заметить, что шоумен заметно похудел. Кажется, вместе с лишними килограммами он сбросил и несколько лет.
Андрей Данилко с Лаймой Вайкуле / Фото с инстаграма шоумена
Реакция сети на новое фото Данилко
Свежее фото Андрея Данилко вызвало шквал восторга в сети. Даже телезвезда Леся Никитюк не удержалась, чтобы не прокомментировать замечательный вид шоумена. "Красивый такой", – написала ведущая. Ее коммент оценили 246 лайками и "набросали" других комплиментов:
- "Постройнел, похорошел";
- "Андрей, а вы уже близко к цели – постройнели, похорошели, помолодели. Скоро Джастин будет вам завидовать";
- "Андрей, откройте секрет, как годы идут, а вы все молодеете и молодеете";
- "Помолодел, похудел, улыбаешься! Так держать";
- "Очень круто выглядите";
- "Теперь худая легенда";
- "Андрей аж помолодел, красавец".