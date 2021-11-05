"Красивая и женственная": в сети реагируют на фото Юлии Саниной без макияжа

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина предстает перед фанами в невероятных образах с эффектным гримом. Однако она не стесняется показывать себя настоящей. Ее фото без макияжа всколыхнуло сеть.

На гастроли с группой The Hardkiss ездит профессиональный визажист и стилист, который превращают Юлию Санину то в роковую блондинку, то в рыжеволосую бестию. Однако в жизни она красится редко. Свое утреннее фото звезда опубликовала в инстаграм-профиле, за которым следят почти 700 тысяч пользователей.

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31-летняя Юлия Санина позировала в гостиной в домашней одежде. На ней верблюжий свитер в рубчик, который скрывает стройную подтянутую фигуру. Длинные волосы она собрала в высокий пучок, а лицо оставила без макияжа.



Юлия Санина без макияжа / Фото из инстаграма фронтвумен The Hardkiss

Утонченный облик Юлии Саниной вызвал сотни реакций фанатов. Они засыпали ее комплиментами:

"Такая как есть. Хотелось бы почаще видеть вас такой";

"Невероятно красивая и женственная, восторг";

"Такая красивая";

"Юля, какая же вы восхитительная";

"Вы такая красивая без макияжа".

Последние сценические образы Юлии Саниной: