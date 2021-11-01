Юлия Санина и Валерий Бебко не выносят отношения на публику и редко делятся личным с многотысячной аудиторией поклонников. Более того, они оба не романтики и не любят обмениваться подарками. Однако по случаю 10-летия брака сделали исключение и удивили друг друга.

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Так, фронтвумен группы The Hardkiss подготовила для любимого свадебный фильм, который они не могли смонтировать все 10 лет. Видео супруги посмотрели утром 4 сентября. В то же время Вал вручил жене первое украшение от именитого ювелирного дома Tiffany.

У меня теперь есть очень красивое украшение от Tiffany. Я не знала, что он мне готовит, и не ожидала, потому что это дорого,

– призналась Юлия Санина.

Она не рассекретила ни стоимость украшения, ни то, как оно выглядит. Однако этот презент так осчастливил артистку, что она готова превратить драгоценность в семейную реликвию. Лидер The Hardkiss надеется, что эту вещь наденет ее будущая дочь или же внуки.

Напомним, в 10 годовщину брака муж Юлии Саниной обнародовал архивные фото со свадьбы. "Юля, люблю тебя to the moon and back", – лаконично написал Вал под романтическими фотографиями с церемонии.