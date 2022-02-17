В кожаных брюках и блузке: Злата Огневич показала стильный весенний образ

Певица Злата Огневич диктует модницам тренды весны. На днях она продемонстрировала вариант стильного look, позируя в кожаных брюках и блузке.

Уже совсем скоро в Украину придет тепло, поэтому модницы готовят новые образы для весеннего гардероба. Один из вариантов показала Злата Огневич.

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Весенний look Златы Огневич

Исполнительница предстала перед камерой в кожаных брюках коричневого цвета, которые соединила с нежно-голубой булзкой. Из обуви выбрала ботинки в тон брюкам на низкой подошве.

На лице звезда сделала фирменный макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах. Волосы собрала в высокий хвост, несколько прядей спадали на лицо. Довершили look элегантные серьги, часы и кольца.

Весенний look Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы

Весенний look Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы