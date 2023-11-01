КилимМен из Kalush Orchestra ответил на хейт из-за начала сольной карьеры: "Это тяжело"

Загадочный участник Kalush Orchestra КилимМен недавно начал сольную карьеру. Однако некоторые фанаты неоднозначно отреагировали на данную новость. Артист ответил на критику и признался, покинет ли группа Kalush Orchestra ради сольной карьеры.

Пока КимимМен только начинает самостоятельный творческий путь. Его репертуар пока насчитывает четыре песни, однако фаны уже успели выразить свое недовольство.

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КилимМен ответил на критику

Несмотря на хейт от некоторых поклонников группы, Ковер становится все более популярным и готовит новые треки. Он признался, что хейт усиливает желание развиваться.

Однако КилимМен не скрывает – сложно совмещать сольную карьеру и участие в Kalush Orchestra.

На самом деле это тяжело, когда тянешь два направления, а не одно. Но мы стараемся и дальше готовим еще замечательные песни, которые будут радовать каждого. Если кто-то говорит, что этого не нужно делать, нужно брать и делать,

– сказал артист.

Оставит ли КилимМен группу

Загадочный участник Kalush Orchestra успокаивает фанатов, что не покинет ни одно из направлений творчества.

По его словам, он и дальше будет танцевать брейкданс в составе группы и будет петь собственные песни под псевдонимом КилимМен.

Слушайте разговор с КилимМен: видео