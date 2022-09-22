Звезда сетей кот Степан вернулся в Украину: в каком городе он остановился

Звезда соцсетей кот Степан вернулся в Украину из Франции. Он остановился во Львове и рассказал о волонтерской деятельности.

Украинский блоггер кот Степан, живший в Харькове вместе с хозяйкой, из-за войны был вынужден уехать из дома. Но на днях он вернулся в Украину.

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Кот Степан приехал в Украину

Звезда социальных сетей показал фото из Львова – именно там остановился котик. Он сделал несколько фотографий на фоне ратуши и оперного театра.

Сенсационная новость! Я, кот Степан, вернулся в Украину. Уверен, что каждый, кто любит Родину, может быть полезен. Особенно кошки. Поэтому я посвящаю свою страницу не только веселому контенту, чтобы вызвать улыбку,

– сообщил кот Степан.

Кошачий блоггер объявил новый сбор на нужды животных, страдающих из-за войны. Благодаря его сообщениям ранее удалось собрать около 15 тысяч долларов.

"Мы делаем очень важное дело. Мы спасаем животных со всей Украины…Это действительно невероятно, спасибо всем за вашу доброту и поддержку. Итак, объявляю новый сбор на жизненные нужды животных, которые находятся в сложных условиях. Покажите силу любителям кошек! Мур Мур" .



Кот Степан / Фото с его инстаграма

Как кот Степан эвакуировался из Украины