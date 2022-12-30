Очень больно, – кот Степан снова выехал из Харькова с подружкой-кошечкой: милые фото

Лишь две недели назад звезда инстаграма кот Степан вернулся домой на Северную Салтовку, которую жестоко обстреливали россияне. Однако он уже выехал из Харькова во Львов и не сам, а с подружкой-кошечкой Стефанией.

Львов для рождественских праздников кот Степан выбрал неслучайно, ведь именно там жил с сентября по декабрь, когда вернулся в Украину из Франции. Более того, он прихватил с собой новую подружку Стефанию. Они вместе снялись в купе Укрзализныци.

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Мы навестили родной Харьков и очень больно его покидать. Но Львов стал теперь нашим вторым домом, поэтому праздники мы проведем во Львове,

– сообщил кот Степан в инстаграме.

Кот Степан в Укрзализныце по дороге во Львов / Фото из инстаграма блогера

Кот Степан со Стефанией по дороге во Львов / Фото из инстаграма блогера

Напомним, за две недели в Харькове кот Степан успел сходить в гости к спасателям и поблагодарить их за спасенные жизни, отвагу и профессионализм. Пожарные же провели блоггеру экскурсию.