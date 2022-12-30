Очень больно, – кот Степан снова выехал из Харькова с подружкой-кошечкой: милые фото
Источник:кот Степан
Лишь две недели назад звезда инстаграма кот Степан вернулся домой на Северную Салтовку, которую жестоко обстреливали россияне. Однако он уже выехал из Харькова во Львов и не сам, а с подружкой-кошечкой Стефанией.
Львов для рождественских праздников кот Степан выбрал неслучайно, ведь именно там жил с сентября по декабрь, когда вернулся в Украину из Франции. Более того, он прихватил с собой новую подружку Стефанию. Они вместе снялись в купе Укрзализныци.
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Мы навестили родной Харьков и очень больно его покидать. Но Львов стал теперь нашим вторым домом, поэтому праздники мы проведем во Львове,
– сообщил кот Степан в инстаграме.
Кот Степан в Укрзализныце по дороге во Львов / Фото из инстаграма блогера
Кот Степан со Стефанией по дороге во Львов / Фото из инстаграма блогера
Напомним, за две недели в Харькове кот Степан успел сходить в гости к спасателям и поблагодарить их за спасенные жизни, отвагу и профессионализм. Пожарные же провели блоггеру экскурсию.
- Интересно, что именно звездность спасла Степана и его владелицу от российских обстрелов на Северной Салтовке. Они больше недели сидели под бомбежками, а затем выехали во Львов эвакуационным поездом.
- Уже в Польше с ними связалась Всемирная ассоциация инфлюэнсеров из Монако и помогла добраться до Франции.
- В мае кот даже получил блоггерскую награду – статуэтку World Influencers and Bloggers Awards 2022 в Каннах за то, что собрал для украинских животных более 10 тысяч долларов.