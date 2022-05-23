Кот Степан в Ницце познакомился с Тиной Кароль: фото артистки с любимцем публики

Украинский кот Степан пережил обстрелы Харькова и впоследствии хозяйка решила вывезти его во Францию. Там со звездой интернета познакомилась певица Тина Кароль, которая гастролирует по Европе в поддержку украинских военных.

Совместные фото с народной артисткой появились на странице кота Степана в инстаграмме. Певица сфотографировалась с любимцем публики в пятизвездочном отеле Hotel Negresco, расположенном в Ницце.

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Тина Кароль и кот Степан встретились в Ницце

У сториз кота Степана появилось несколько кадров с певицей с подписью: "Сегодня познакомился с невероятной Тиной Кароль". Животное позировало на руках у исполнительницы. На лице Тины Кароль сияла искренняя улыбка. Видно, что артистка рада такой встрече.

На фотографиях певица изображена в спортивной одежде – серых лосинах, футболке и кофте, которые соединила со светло-розовыми кроссовками. Белокурые волосы Тина уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Кот Степан с Тиной Кароль / Скриншоты из инстаграм-сториз животного

Что известно о коте Степане