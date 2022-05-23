Кот Степан в Ницце познакомился с Тиной Кароль: фото артистки с любимцем публики
Источник:инстаграм кота Степана
Украинский кот Степан пережил обстрелы Харькова и впоследствии хозяйка решила вывезти его во Францию. Там со звездой интернета познакомилась певица Тина Кароль, которая гастролирует по Европе в поддержку украинских военных.
Совместные фото с народной артисткой появились на странице кота Степана в инстаграмме. Певица сфотографировалась с любимцем публики в пятизвездочном отеле Hotel Negresco, расположенном в Ницце.
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Тина Кароль и кот Степан встретились в Ницце
У сториз кота Степана появилось несколько кадров с певицей с подписью: "Сегодня познакомился с невероятной Тиной Кароль". Животное позировало на руках у исполнительницы. На лице Тины Кароль сияла искренняя улыбка. Видно, что артистка рада такой встрече.
На фотографиях певица изображена в спортивной одежде – серых лосинах, футболке и кофте, которые соединила со светло-розовыми кроссовками. Белокурые волосы Тина уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж.
Кот Степан с Тиной Кароль / Скриншоты из инстаграм-сториз животного
Что известно о коте Степане
- Украинский кот Степан – звезда интернета. На его страницу в инстаграмме подписаны 1,3 миллиона человек из разных уголков мира.
- У кота неоднократно заказывали рекламу всемирно известные бренды: Crocs, Valentino.
- Аккаунт животного ведет его владелица, ранее проживавшая в Харькове. Когда россияне начали обстреливать город, она решила уехать во Францию.
- Известно, что хозяйка подобрала кота на улице еще 13 лет назад. Кот уже старый, поэтому до войны Анна отказывалась ехать с ним в путешествии, а вот новые кадры для подписчиков охотно делала и публиковала на странице.
- Во время войны кот Степан не только развлекает публику, но и показывает более миллионной аудитории в инстаграмме, как Россия бомбит мирные украинские города.
- В марте харьковского кота Степана номинировали на престижную премию World Influencers and Bloggers Awards .
- Народный любимец выиграл эту премию! Он появился на красной дорожке в Каннах с сине-желтой символикой.
- Статуэтку World Influencers and Bloggers Awards 2022 кот Степан взял за то, что собрал более 10 тысяч долларов помощи для животных, пострадавших из-за войны в Украине.