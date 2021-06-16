Популярная украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала очередную серию кадров на личной странице в инстаграме. Она поделилась новым оригинальным образом с подписчиками.

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Образ Светланы Тарабаровой

Исполнительница позировала перед камерой в ярком наряде летних оттенков. Она выбрала лиловый атласный топ и зеленый костюм, состоящий из мини-юбки и трендового укороченного жакета. Такой наряд звезда соединила с изысканными босоножками на каблуках цвета розового золота.

Светлана Тарабарова дополнила образ тонкой цепочкой на шее и серьгами. Артистка распустила и выпрямила волосы, заколов волосы несколькими разноцветными булавками, что придавало аутфиту смелости.

На лице знаменитость сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза синими блестящими стрелками и накрасила губы красной помадой.

Когда утро начинается с объятий – я летаю целый день, кого обнять?

– написала Светлана Тарабарова под фото.

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Реакция сети

Поклонники Светланы Тарабаровой всегда активно реагируют на ее сообщения. На этот раз они также поделились впечатлениями под фото в комментариях: