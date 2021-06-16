Популярна українська співачка Світлана Тарабарова опублікувала чергову серію кадрів на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась новим оригінальним образом з підписниками.

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Образ Світлани Тарабарової

Виконавиця позувала перед камерою у яскравому вбранні літніх відтінків. Вона обрала ліловий атласний топ і зелений костюм, що складався з мініспідниці та трендового вкороченого жакета. Таке вбрання зірка поєднала з вишуканими босоніжками на підборах кольору рожевого золота.

Світлана Тарабарова доповнила образ тонким ланцюжком на шиї та сережками. Артистка розпустила та випрямила волосся, заколовши волосся кількома різнобарвними шпильками, що додавало аутфіту сміливості.

На обличчі знаменитість зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі синіми блискучими стрілками та нафарбувала губи червоною помадою.

Коли ранок починається з обіймів – я літаю цілий день, кого обійняти?

– написала Світлана Тарабарова під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники Світлани Тарабарової завжди активно реагують на її дописи. Цього разу вони також поділилися враженнями під фото у коментарях: