Во вторник, 18 мая, в кинопалаце Эль Капитан в Лос-Анджелесе состоялась премьера криминального фильма от Disney "Круэлла", роль злодейки в котором сыграла 32-летняя Эмма Стоун. Это первый выход знаменитости на красную дорожку в статусе мамы.

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Образ Эммы Стоун

На мероприятии актриса предстала в черно-белом наряде – в любимых цветах зловещей героини Круэллы. На ней элегантный костюм от премиального бренда Louis Vuitton – брюки прямого покроя и классический пиджак с золотым декором. Заметим, что сдержанный наряд не скрыл пышные формы звезды, которые, похоже, появились после родов. Look Эмма Стоун довершила шелковой белой рубашкой с бантом-галстуком и бархатными туфлями-лодочками.

От французского дома моды Louis Vuitton она подобрала еще и ювелирные украшения и ярко-красный клатч, в тон к которому накрасила губы. Волосы звезда накрутила и уложила в изысканную прическу, а в макияже сделала акцент на глаза, добавив стразы.

Эмма Стоун на премьере фильма "Круэлла" / Фото Getty Images

Эмма Стоун на премьере фильма "Круэлла" / Фото Getty Images

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