У вівторок, 18 травня, в кінопалаці Ель Капітан в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра кримінального фільму від Disney "Круелла", роль лиходійки в якому зіграла 32-річна Емма Стоун. Це перший вихід знаменитості на червону доріжку в статусі мами.
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Образ Емми Стоун
На заході акторка постала в чорно-білому вбранні – в улюблених кольорах зловісної героїні Круелли. На ній елегантний костюм від преміального бренду Louis Vuitton – штани прямого крою та класичний піджак з золотим декором. Зауважимо, що стримане вбрання не приховало пишні форми зірки, які, схоже, з'явилися після пологів. Look Емма Стоун довершила шовковою білою сорочкою з бантом-краваткою та оксамитовими туфлями-човниками.
Від французького дому моди Louis Vuitton вона підібрала ще й ювелірні прикраси та яскраво-червоний клатч, у тон до якого нафарбувала губи. Волосся зірка накрутила і вклала у вишукану зачіску, а в макіяжі зробила акцент на очі, додавши стразів.
Емма Стоун на на прем'єрі фільму "Круелла" / Фото Getty Images
Емма Стоун на на прем'єрі фільму "Круелла" / Фото Getty Images
Пологи Емми Вотсон: що про це відомо
- Завдяки пандемії коронавірусу акторка спромоглася зберегти від сторонніх очей важливі події особистого життя – вона таємно вийшла заміж і завагітніла.
- За повідомленнями інсайдерів, 13 березня Емма Стоун вперше стала мамою. У шлюбі з кінорежисером Дейвом Маккарі вона народила донечку. Оскільки самі батьки жодним чином не коментують гучні новини, то ім'я дівчинки наразі невідоме.