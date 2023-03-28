Костюм и особая брошь: Зеленская поразила эффектным образом на встрече с Орландо Блумом

Елена Зеленская встретилась с приехавшим с визитом в Украину голливудским актером Орландо Блумом. Первая леди очаровала невероятным образом, украшенным особой брошью.

Зеленская вместе с Орландо Блумом посетила мероприятие "ЮНИСЕФ: Молодежь для Украины. План восстановления". Напомним, что актер также есть послом доброй воли ЮНИСЕФ.

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Елена Зеленская лично встретилась с британским актером Орландо Блумом. Она поблагодарила его за поддержку и визит Украины в это сложное время.

Жизнь дает нам сюжеты и героев, которые слишком фантастичны даже для кино. Спасибо послу доброй воли UNICEF Орландо Блуму за визит в Украину в это сложное время. Ваша поддержка детей и молодежи действительно вдохновляет,

– написала первая леди после встречи.

Она добавила, что совместными усилиями с мировыми звездами Украина добьется справедливости.

Зеленская поразила своим образом на встрече

Для общения с голливудским актером первая леди надела блезку и серый костюм брюка. Образ она подчеркнула символической брошью в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.



Елена Зеленская встретилась с Орландо Блумом / Фото с ее твиттера

Елена Зеленская подчеркнула, что российская агрессия принесла украинским детям тяжелый травматический опыт Однако они находят силы учиться и строить будущее.

У молодежи теперь слишком много опыта. Она знает, как учиться в бомбоубежищах и просыпаться от воздушных тревог, как жить без электричества, видеть близких и друзей только по видеосвязи или не иметь связи вообще, выезжать из оккупации… Этого опыта не должно быть ни у кого, тем более у детей,

– сказала она во время выступления.

И, как отметила первая леди, молодежь держится, поддерживает взрослых, учится, развивается и верит. "Многие употребляют словосочетание "дети войны". Но наши дети – это дети победы. И сами победители. Только так", – добавила она.

Смотрите фото Елены Зеленской к западу от ЮНИСЕФ:

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