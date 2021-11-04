Кошмар наяву, – реакция жены Валентина Томусяка на его имя в "черном списке"

Украинского актера, звезду "Крепостной" Валентина Томусяка случайно внесли в "черный список" Микульта. Он якобы снимался в фильме страны-агрессора "Солнцепек". Жена актера Екатерина Тышкевич уже обратилась в СБУ и Минкульт, чтобы они разобрались в этой ситуации.

Екатерина призналась, что сейчас ее семья переживает кошмар наяву. Эта ситуация просто ошеломила.

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Реакция Екатерины Тышкевич

Жена Томусяка опубликовала фото, на котором показала скриншот трейлера "Солнцепек". На нем видно актера, который немного похож на ее мужа.

"А весь этот ужас в нашей семье из-за актера, который очень сомнительно, но похож на моего мужа Валентина Томусяка. Но ведь это не Валентин!", – написала Екатерина.



Трейлер фильма "Солнцепек" / Фото с фейсбука Екатерины Тышкевич

Также женщина отметила, что уже обратилась в СБУ и Министерство культуры, чтобы они разобрались в сложившейся ситуации. Сейчас Валентин до сих пор указан на некоторых российских сайтах, как актер этого пропагандистского фильма. Однако Екатерина уверяет, что это ошибочно.

Текст публикации Екатерины Тышкевич:

К сожалению, Валентин до сих пор считается на некоторых российских сайтах, как актер этого (язык не поворачивается назвать это фильмом) болота. Хочу отметить, что первой заметила "участие" Валика в проекте "Солнцепек" Алла Самойленко, которая опубликовала сообщение. Лишь благодаря коллегам мы узнали, что Валик ошибочно указан среди актеров этого проекта. Конечно же, сразу написали администрации сайта кинотеатра. Проверив информацию, они удалили Валика из списка. Алла также лично смотрела фильм и подтвердила, что это ошибка! Но процесс запустили. Сообщение украинского кастинг-директора и ошибка сайта kino-teatr.ru является причиной нашего сегодняшнего кошмара наяву.

Валентин Томусяк в "черном списке" Минкульта