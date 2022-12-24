Евгений Кошевой признался, что написал Зеленскому после выступления в Конгрессе США

В Конгрессе США Владимир Зеленский выступил в среду, 21 декабря. Его друг из "Квартала 95" Евгений Кошевой прокомментировал историческую речь и признался, что написал президенту после нее.

В зале Конгресса Зеленского приветствовали возгласами "Слава Украине", бесконечными аплодисментами и сине-желтыми флагами. В США конгрессмены, сенаторы, министры и дипломаты рвались пожать руку президенту, а Евгений Кошевой написал ему в личные и даже получил ответ.

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Что Кошевой написал Зеленскому после речи в США

Юморист не стал кривить душой и признался, что не слушал речь полностью, но видел основные тезисы и реакцию мира и поблагодарил друга-президента.

Речь мирового уровня. Я смотрел не полностью, потом читал все тезисы и весь тот посыл, который он давал в Конгрессе. Я ему написал, что он снова поставил весь мир на уши. Он ответил. Написал: "Спасибо". И эмоди,

– вспомнил Евгений Кошевой.

В прямом эфире он также оговорился, что война скоро закончится, но поспешил добавить, что Зеленский об этом ему не говорил.

"Да скоро все закончится, скоро не будет ни русни, никого из тех. Нет, я ничего не знаю, никто не звонил. И я не звонил", – с юмором прокомментировал комик.

Евгений Кошевой о Зеленском / Скриншот с видео

Кстати, еще весной Евгений Кошевой рассказывал, что "был у Зеленского разочек" – он приходил к нему на Банковую с Александром Пикаловым, как раз перед тем, как в Киев прибыл Борис Джонсон. Комик говорит, что тогда попытался "разрядить обстановку" и даже показывал президенту мемы. В августе же Зеленский награждал Кошевого орденом "За заслуги" III степени.

Однако, похоже, сейчас "кварталовцы" пытаются не дергать Зеленского. Елена Кравец, например, говорит, что не спрашивала о конце войны, потому что "не хочет прибавлять печали", а наоборот ободрять.