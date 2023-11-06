Кортни Кардашян в четвертый раз стала мамой, – СМИ
Источник:TMZ
44-летняя модель Кортни Кардашян и барабанщик группы Blink-182 Тревис Баркер стали родителями. Эта информация стала известна из СМИ, супруги пока официально не сообщили о рождении ребенка.
Журналисты выяснили, что у Кортни Кардашян родился сын. Раньше звезду прооперировали, чтобы спасти жизнь ребенку
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Кортни Кардашян стала мамой
О рождении малыша в СМИ начали писать 4 ноября. Вероятно, Кортни стала мамой еще в начале недели, на Геловин – 31 ноября. Именно тогда в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе заметили мужчину и сестру Кортни – Тревиса Баркера и Кайли Дженнер.
Звездные родители до сих пор не сделали никаких официальных заявлений.
Кортни Кардашян с мужем Тревисом Баркером / Фото с ее инстаграммы
Интересно, что за несколько дней до родов Тревис публично заявил, что он и Кортни планировали назвать своего сына Рокки 13-й Баркер. Также музыкант подтверждал, что дата родов приходится на Геловин.
Как Кортни Кардашян объявила о беременности
- Модель и светская львица беременна от барабанщика Тревиса Баркера, на котором женилась год назад. О беременности любимом Кортне объявила оригинальным способом – сделала это на концерте группы Blink-182, где играет мужчина. Она вышла под сцену с плакатом "Тревисе, я беременна".
- В конце июня Кардашян рассекретил пол своего будущего ребенка. Звезда вместе с мужчиной устроила гендер-пати на барабанах. Когда Баркер доиграл мелодию, вокруг разлетелось конфетти синего цвета.