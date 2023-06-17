В пятницу, 16 июня, американская панк-рок группа Blink-182 дала концерт в Лос-Анджелесе на стадионе BMO. Прямо посреди выступления Кортни Кардашян объявила, что они с Тревисом впервые станут родителями. Она вышла под сцену с плакатом "Тревис, я беременна".
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Кортни Кардашян беременна четвертый раз
Барабанщик Тревис Баркер не сразу увидел Кортни с огромным плакатом в VIP-зоне. Ее даже транслировали на экранах стадиона. Один из участников Blink-182 выкрикнул: "У кого-то родится ребенок". Мужчина был ошеломлен, но все же спустился под сцену, чтобы обнять и поцеловать жену. Тысячи зрителей в это время аплодировали.
Интересно, что эта идея не случайна. В клипе группы Blink-182 на песню All The Small Things, вышедшем в 1999 году, одна из фанаток держала в руках такую же табличку с надписью "Тревис, я беременна". Кортни Кардашян даже показала это у себя в инстаграм-сторис.
Кстати, как для Кортни Кардашян, так и для Тревиса Баркера это будет четвертый ребенок:
- у светской львицы есть 13-летний сын Мейсон Дэш, 10-летняя дочь Пенелопа и 8-летний сын Рейн Эстон от бизнесмена Скотта Дисика. В гражданском браке они прожили 9 лет;
- тогда как у барабанщика Blink-182 есть трое детей от экс-жены и "Мисс США 1995" Шанни Моаклер – 19-летний сын Лэндон, дочь Алабама, которой 17 лет, и падчерица Атиана, 24 года.