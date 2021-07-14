Кортни Кардашян спровоцировала слухи о тайной свадьбе с бойфрендом
Источник:инстаграм Кортни Кардашян
Американская предпринимательница Кортни Кардашян и ее бойфренд Трэвис Баркер провели выходные в Лас-Вегасе. Теперь в сети подозревают, что пара могла пожениться втайне от всех.
Светская львица Кортни Кардашян опубликовала серию очаровательных фото с барабанщиком Трэвис Баркер на личной странице в инстаграме. Эти фотографии вызвали большую волну обсуждений в сети.
Читайте также Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса после 23 лет отношений
Кортни Кардашян подозревают в замужестве
Минувшие выходные Кардашян с парнем провела в Лас-Вегасе. Там она и сделала романтические снимки. Но комментарий стилиста Глена Коко взбудоражил сеть. Он написал: "Теперь я понимаю, почему люди женятся в Вегасе. Вегас – это про любовь и замечательное времяпровождение".
Сама Кортни также заинтриговала аудиторию подписью к фоткам "Что происходит в Вегасе ...". Подозрения возникли и потому, что бойфренд звезды постоянно держит ее за правую руку. Вероятно, так он прикрыл кольцо, которое, возможно, есть на безымянном пальце.
15-летняя дочь Трэвиса Баркера стала еще одной причиной, почему тайная свадьба пары могла произойти. В своем инстаграме она опубликовала фотографии отца с Кортни и написала, что она очень за них рада.
Для просмотра фото листайте вправо:
Реакция сети
Поклонники пишут множество комментариев под романтическими фото влюбленной пары.
- "Любимая пара";
- "Оставайтесь в Вегасе";
- "У тебя такой счастливый вид с ним";
- "Неужели вы поженились?";
- "Это великолепно".