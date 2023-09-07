Врачи спасали жизнь ребенка: беременную Кортни Кардашян срочно прооперировали
Источник:Кортни Кардашян
Беременная модель Кортни Кардашян испугала поклонников фото из больницы. Оказалось, что звезду срочно прооперировали, чтобы спасти жизнь ребенку. К счастью, с Кортни и ребенком все хорошо.
Фотомодель опубликовала в инстаграмме черно-белое фото, которым испугала фанов. 44-летняя Кардашян сообщила, что ее срочно госпитализировали.
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Звезда рассказала поклонникам детали инцидента. Кортне пришлось прооперировать. К счастью, врачи спасти ее будущего ребенка.
“Я буду вечно благодарна врачам за спасение жизни нашего ребенка. Я благодарна своему мужу, который примчался с гастролей, чтобы быть рядом. И моей маме, которая держала меня за руку во время всего”, – заявила Кардашян.
На снимке заметно, что любимый отец ребенка Тревис Баркер уже примчался к звезде. Он нежно держал ее за руку.
Кортни Кардашян оказалась в больнице / Фото с ее инстаграммы
Модель добавила, что у нее впервые такой опыт, когда нужно делать операцию, чтобы роды были удачными.
Как человек, у которого в прошлом было три очень легкие беременности, я не была готова к тому, что мне придется срочно прибегнуть к операции. Выйти из больницы с моим малышом в животике и в безопасности было настоящим благословением,
– написала Кортни.
Как Кортни Кардашян сообщила о беременности
- Модель и светская львица в четвертый раз станет мамой. Она беременна от барабанщика Тревиса Баркера, на котором женилась год назад.
- О беременности любимом Кортне объявила оригинальным способом – сделала это на концерте группы Blink-182, где играет мужчина. Она вышла под сцену с плакатом "Тревисе, я беременна".
- В конце июня Кардашян рассекретил пол своего будущего ребенка. Звезда вместе с мужчиной устроила гендер-пати на барабанах. Когда Баркер доиграл мелодию, вокруг разлетелось конфетти синего цвета. Итак, супруги ждут мальчика.
- Добавим, что в Кортне есть 13-летний сын Мэйсон Дэш, 10-летняя дочь Пенелопа и 8-летний сын Рейн Эстон от бизнесмена Скотта Дисика. В гражданском браке они прожили 9 лет.
- Тревис также имеет троих детей от экс-жены – 19-летнего сына Лендона, дочь Алабаму, которой 17 лет, и падчерицу Атиану.