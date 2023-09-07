Врачи спасали жизнь ребенка: беременную Кортни Кардашян срочно прооперировали

Беременная модель Кортни Кардашян испугала поклонников фото из больницы. Оказалось, что звезду срочно прооперировали, чтобы спасти жизнь ребенку. К счастью, с Кортни и ребенком все хорошо.

Фотомодель опубликовала в инстаграмме черно-белое фото, которым испугала фанов. 44-летняя Кардашян сообщила, что ее срочно госпитализировали.

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Звезда рассказала поклонникам детали инцидента. Кортне пришлось прооперировать. К счастью, врачи спасти ее будущего ребенка.

“Я буду вечно благодарна врачам за спасение жизни нашего ребенка. Я благодарна своему мужу, который примчался с гастролей, чтобы быть рядом. И моей маме, которая держала меня за руку во время всего”, – заявила Кардашян.

На снимке заметно, что любимый отец ребенка Тревис Баркер уже примчался к звезде. Он нежно держал ее за руку.



Кортни Кардашян оказалась в больнице / Фото с ее инстаграммы

Модель добавила, что у нее впервые такой опыт, когда нужно делать операцию, чтобы роды были удачными.

Как человек, у которого в прошлом было три очень легкие беременности, я не была готова к тому, что мне придется срочно прибегнуть к операции. Выйти из больницы с моим малышом в животике и в безопасности было настоящим благословением,

– написала Кортни.

Как Кортни Кардашян сообщила о беременности