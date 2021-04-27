Представительница телесемейства обнародовала фото, на котором позировала вместе с бойфрендом, барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

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Влюбленные наслаждаются отдыхом где-то в каньоне. Знаменитость не упустила случая сфотографироваться с избранником и в который раз похвастаться фигурой в купальнике.

Сексуальное фото Кортни Кардашьян и ее бойфренда

На снимке, который уже разлетелся в сети, Кортни позирует верхом на Баркере лишь в купальнике. Крошечные трусики и бюстгальтер едва прикрыл интимные зоны тела любимицы миллионов. Наряд обнажил аппетитные ягодицы Кардашьян, за которые ее держал любимый.

Волосы Кортни заплела в косу и сверху завязала платок. Предпринимательница пылко поцеловала своего избранника, чем еще больше взбудоражила воображение поклонников.



Кортни Кардашьян с бойфрендом / Фото из инстаграма Кортни Кардашьян