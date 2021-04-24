Светская львица и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян порадовала сеть новой публикацией в своем блоге. Менее чем за сутки фото понравились более чем 1,5 миллиона пользователей.
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Пикантное фото Кортни Кардашян
Предпринимательница позировала перед камерой на лодке в открытом море. Она облокотилась на подушки, смакуя хлеб. Кортни Кардашьян предстала в светло-коричневом купальнике с блестками, удачно подчеркнул пышную грудь звезды и ее подтянутый живот.
Соблазнительный образ Кортни Кардашьян дополнила тонкими цепочками с подвесками. Она распустила короткие волосы и сделала легкий макияж. Светская львица подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы коричневой помадой.
Кортни Кардашьян / Фото из инстаграма Кортни Кардашьян
В комментариях к публикации пользователи сети восхищаются телом Кортни Кардашьян:
- "Икона";
- "Королева";
- "Тело, о котором я мечтаю";
- "Легенда";
- "Ты безупречна".