Светская львица и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян порадовала сеть новой публикацией в своем блоге. Менее чем за сутки фото понравились более чем 1,5 миллиона пользователей.

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Пикантное фото Кортни Кардашян

Предпринимательница позировала перед камерой на лодке в открытом море. Она облокотилась на подушки, смакуя хлеб. Кортни Кардашьян предстала в светло-коричневом купальнике с блестками, удачно подчеркнул пышную грудь звезды и ее подтянутый живот.

Соблазнительный образ Кортни Кардашьян дополнила тонкими цепочками с подвесками. Она распустила короткие волосы и сделала легкий макияж. Светская львица подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы коричневой помадой.



Кортни Кардашьян / Фото из инстаграма Кортни Кардашьян

В комментариях к публикации пользователи сети восхищаются телом Кортни Кардашьян: