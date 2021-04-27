Представниця телесімейства оприлюднила фото, на якому позувала разом із бойфрендом, барабанником гурту Blink-182 Тревісом Баркером.

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Закохані насолоджуються відпочинком десь у каньйоні. Знаменитість не втратила нагоди сфотографуватися з обранцем та вкотре похизуватися фігурою в купальнику.

Сексуальне фото Кортні Кардашян та її бойфренда

На знімку, який вже розлетівся мережею, Кортні позує верзи на Баркері лише в купальнику. Крихітні трусики та бюстгальтер ледь прикрив інтимні зони тіла улюблениці мільйонів. Вбрання оголило апетитні сідниці Кардашян, за які її тримав коханий.

Волосся Кортні заплела в косу і зверху зав'язала хустку. Підприємиця палко поцілувала свого обранця, чим ще більше розбурхала уяву шанувальників.



Кортні Кардашян з бойфрендом / Фото з інстаграму Кортні Кардашян