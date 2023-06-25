Сыграли на барабанах: беременная Кортни Кардашян оригинально узнала пол будущего ребенка

Модель и актриса Кортни Кардашян оригинально рассекретила пол своего будущего ребенка от участника группы Blink-182 Тревиса Баркера. Звезда вместе с мужем устроила гендер-пати.

Супруги и их родные узнали пол ребенка оригинальным способом. Напомним, что Кардашян тоже довольно интересно сообщила мужу о беременности – вышла под сцену с плакатом.

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Теперь супруги устроили гендер-пати. Тревис играл на барабанах, а Кортни сидела у него на коленях. И когда мужчина доиграл мелодию, вокруг разлетелось конфетти синего цвета.

Соответственно – супруги ждут рождения мальчика. Видео из гендер-пати влюбленные опубликовали в Инстаграмме.

Напомним, что звездные супруги имеет детей от предыдущих браков:

Кортни воспитывает троих детей – 13-летнего сына Мейсона, 10-летнюю дочь Пенелопу и 8-летнего сына Рейна. Знаменитость родила их в браке с бизнесменом Скоттом Дисиком.

В то же время Тревис Баркер воспитывает двоих детей от бывшей жены Шанни Моклер. С ним Кортни Кардашян поженилась год назад.

К слову, танцовщик Максим Чмерковский на днях второй раз стал папой. Он и его жена Пета Маргатройд показали малыша. Звездные родители опубликовали фото сына, где он сладко спит на кровати, а возле него табличка с именем Рио Джон Чмерковский.