44-летняя Кортни Кардашян беременна от Тревиса Баркера: она объявила об этом на концерте – видео

Бизнесвумен и светская львица Кортни Кардашян снова станет мамой. Она беременна от барабанщика Тревиса Баркера, на котором женилась год назад. Она объявила это оригинальным способом – на концерте группы Blink-182, где играет муж.

В пятницу, 16 июня, американская панк-рок группа Blink-182 дала концерт в Лос-Анджелесе на стадионе BMO. Прямо посреди выступления Кортни Кардашян объявила, что они с Тревисом впервые станут родителями. Она вышла под сцену с плакатом "Тревис, я беременна".

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Кортни Кардашян беременна четвертый раз

Барабанщик Тревис Баркер не сразу увидел Кортни с огромным плакатом в VIP-зоне. Ее даже транслировали на экранах стадиона. Один из участников Blink-182 выкрикнул: "У кого-то родится ребенок". Мужчина был ошеломлен, но все же спустился под сцену, чтобы обнять и поцеловать жену. Тысячи зрителей в это время аплодировали.

Интересно, что эта идея не случайна. В клипе группы Blink-182 на песню All The Small Things, вышедшем в 1999 году, одна из фанаток держала в руках такую же табличку с надписью "Тревис, я беременна". Кортни Кардашян даже показала это у себя в инстаграм-сторис.

Кстати, как для Кортни Кардашян, так и для Тревиса Баркера это будет четвертый ребенок: