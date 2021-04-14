Датская модель, один из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret Жозефин Скривер празднует день рождения. 14 апреля ей исполняется 28 лет. По этому случаю редакция Showbiz 24 подготовила подборку самых сексуальных фотографий манекенщицы, которые она публиковала в сети.

За личной страницей Жозефин в инстаграме следят более 6 миллионов пользователей сети. Манекенщица публикует не только фото, где показывает варианты красивых аутфитов, но и поражает откровенностью.

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В ленте профиля Скривер можно увидеть немало пикантных кадров, на которых она демонстрирует свое обнаженное тело. Модель предстает перед камерой в изысканном белье, откровенных купальниках, которые подчеркивают достоинства тела.

5 лет назад Жозефин стала "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret. С тех пор девушка получила бешеную популярность и теперь является примером для многих модниц. Также она будоражит воображение поклонников пикантными фотографиями. Подборку самых откровенных фото известной модели – смотрите далее.

Сексуальные фото Жозефин Скривер