В короткой куртке и белых брюках: Кристина Решетник позировала возле елки в Киеве
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина на рождественские праздники вернулись в Киев, потому что до этого отдыхали на Западной Украине. В праздничный зимний вечер они отправились на прогулку к главной елке страны.
Звездная мамочка не упустила случая отдохнуть, пока в Киеве царит сказочная атмосфера рождественских праздников. Кристина позировала у главной елки страны, искренне улыбаясь.
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Кристина Решетник возле елки в Киеве
Для прогулки Решетник выбрала комфортную и теплую одежду, поскольку на улице было довольно прохладно. На фотографии она изображена в белых брюках и короткой объемной куртке серого цвета. На голову надела черную шапку, а из обуви выбрала коричневые ботинки на низкой подошве.
Волосы Кристина уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках.
"Счастливого Рождества", – написала звездная жена под фото.
Кристина Решетник возле елки / Фото из инстаграма Кристины РешетникОбратите внимание! Накануне праздников мы пообщались с Григорием и Кристиной Решетниками. Они рассказали о рождественских традициях, и почему Новый год празднуют 30 декабря. Больше подробностей узнавайте по ссылке.