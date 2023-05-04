До коронации Чарльза III несколько дней: как 70 лет назад короновали его маму Елизавету II
В последний раз в Великобритании коронация проходила 70 лет назад. Тогда трон заняла молодая Елизавета II. Как проходила величественная церемония – узнайте все подробности в материале.
Принцесса Елизавета узнала о смерти отца Георга VI на отдыхе в Кении – тогда ей было 27 лет. 8 февраля 1952 года она подписала клятву престолонаследия и стала королевой, пишет 24 Канал.
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Событие коронации не имеет юридической силы, но оно важно для британцев сейчас и имело еще более важный символ тогда, после кровавой Второй мировой войны.
Коронацией начали заниматься в апреле 1952 года, а подготовка продолжалась 14 месяцев. Коронационную комиссию возглавил мужчина королевы Филипп вместе с герцогом Норфолкским – Бернардом Фицаланом-Говардом.
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Как происходила коронация
Коронация Елизаветы II прошла 2 июня 1953 г. в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это было одно из самых грандиозных событий Британии. Церемонию коронации монарха впервые показывали по телевидению – трансляцию смотрело 27 миллионов человек.
Все началось с торжественного шествия: утром Елизавета II и герцог Эдинбургский проехали от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства в золотой карете Gold State.
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
Маршрут разработали таким образом, чтобы королеву могло увидеть как можно больше людей. На улицах собралось около 3 миллионов человек, несмотря на дождливую погоду.
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
Архиепископ Кентерберийский провел торжественную службу в аббатстве. Елизавета II дала торжественную присягу служить народу, требовать справедливости, соблюдать законы и защищать англиканскую веру. После этого она подошла к алтарю и положила руку на Евангелие.
То, что я здесь раньше обещала, я выполню и сдержу. Так помоги мне, Боже,
– сказала королева.
Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images
"Коронация была возрождением феникса. Все подниматься из пепла... становилось лучше и лучше", – так вспоминала церемонию принцесса Маргарет.
После службы Елизавета II вернулась в замок в золотой карете. Народ начал скандировать: "Мы хотим видеть королеву!". Она вышла и поздравила подданных. Затем в Букингемском дворце состоялся банкет, а на улице – воздушный парад.
Королевские супруги на балконе / Фото Getty Images
Наряд королевы
Роскошное платье для коронации Елизаветы II создал модельер Норман Гартнелл. Это были наряды из белого атласа, вышитые золотыми и серебряными нитями, с гербами Великобритании и Содружества Наций. Над созданием дизайнер работал 6 месяцев.
Елизавета II / Фото Getty Images
Корона, которую одела Елизавета II – это корона святого Эдуарда, сделанная в 1661 году из чистого золота и весом более 2 килограммов. Она примеряла ее накануне церемонии, но все равно боялась опускать голову на службе - волновалась, что сломает шею, таким тяжелым было украшение. Правда, для выхода на балкон она уже предстала в короне Великобритании. Образ Ее Величества дополняли другие украшения, которые, вероятно, увидим 6 мая на Камилле.