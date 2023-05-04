Принцесса Елизавета узнала о смерти отца Георга VI на отдыхе в Кении – тогда ей было 27 лет. 8 февраля 1952 года она подписала клятву престолонаследия и стала королевой, пишет 24 Канал.

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Событие коронации не имеет юридической силы, но оно важно для британцев сейчас и имело еще более важный символ тогда, после кровавой Второй мировой войны.

Коронацией начали заниматься в апреле 1952 года, а подготовка продолжалась 14 месяцев. Коронационную комиссию возглавил мужчина королевы Филипп вместе с герцогом Норфолкским – Бернардом Фицаланом-Говардом.

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Как происходила коронация

Коронация Елизаветы II прошла 2 июня 1953 г. в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это было одно из самых грандиозных событий Британии. Церемонию коронации монарха впервые показывали по телевидению – трансляцию смотрело 27 миллионов человек.

Все началось с торжественного шествия: утром Елизавета II и герцог Эдинбургский проехали от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства в золотой карете Gold State.



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images

Маршрут разработали таким образом, чтобы королеву могло увидеть как можно больше людей. На улицах собралось около 3 миллионов человек, несмотря на дождливую погоду.



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images

Архиепископ Кентерберийский провел торжественную службу в аббатстве. Елизавета II дала торжественную присягу служить народу, требовать справедливости, соблюдать законы и защищать англиканскую веру. После этого она подошла к алтарю и положила руку на Евангелие.

То, что я здесь раньше обещала, я выполню и сдержу. Так помоги мне, Боже,

– сказала королева.



Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images

"Коронация была возрождением феникса. Все подниматься из пепла... становилось лучше и лучше", – так вспоминала церемонию принцесса Маргарет.

После службы Елизавета II вернулась в замок в золотой карете. Народ начал скандировать: "Мы хотим видеть королеву!". Она вышла и поздравила подданных. Затем в Букингемском дворце состоялся банкет, а на улице – воздушный парад.



Королевские супруги на балконе / Фото Getty Images

Наряд королевы

Роскошное платье для коронации Елизаветы II создал модельер Норман Гартнелл. Это были наряды из белого атласа, вышитые золотыми и серебряными нитями, с гербами Великобритании и Содружества Наций. Над созданием дизайнер работал 6 месяцев.



Елизавета II / Фото Getty Images

Корона, которую одела Елизавета II – это корона святого Эдуарда, сделанная в 1661 году из чистого золота и весом более 2 килограммов. Она примеряла ее накануне церемонии, но все равно боялась опускать голову на службе - волновалась, что сломает шею, таким тяжелым было украшение. Правда, для выхода на балкон она уже предстала в короне Великобритании. Образ Ее Величества дополняли другие украшения, которые, вероятно, увидим 6 мая на Камилле.



Елизавета II в день коронации / Фото Getty Images