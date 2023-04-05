Президент США не сможет посетить коронацию Чарльза III: кто поедет вместо него

Президент Джо Байден не может присутствовать 6 мая на коронации Чарльза III в Великобритании. Однако его будет представлять на этом событии жена и первая леди Джилл Байден.

Байден побеседовал с королем Чарльзом III и отметил дружбу и прочность отношений между США и Великобританией. Ранее СМИ сообщили, что Байден отклонил приглашение на коронацию.

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Президент по телефону приветствовал короля с будущей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден примет участие от имени Соединенных Штатов.

Президент также выразил желание встретиться с королем в Великобритании в будущем.

Напомним, что это не в первый раз в истории. Уже был прецедент на коронации Елизаветы II, когда на ней не было тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра. Тогда он также отправлял делегацию – Джорджа Маршалла, начальника штаба армии США, и Эрла Уоррена, губернатора Калифорнии.

Известно, что в коронации Чарльза ІІІ в этом году будут участвовать главы государств со всего мира. В частности, Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако. Кроме того, присутствуют все три президента ЕС – Урсула фон дер Ляен, Роберта Метсола и Шарль Мишель.

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