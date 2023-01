Коронация Чарльза III: Букингемский дворец обнародовал план мероприятий

Уже в мае этого года в Великобритании состоится коронация Чарльза III. Букингемский дворец уже обнародовал план мероприятий на праздничные выходные 6 – 8 мая.

Сразу после смерти Елизаветы II ее обязанности начал выполнять старший сын Чарльз. Сейчас Соединенное Королевство готовится к церемонии коронации, которая состоится через несколько месяцев.

Коронация Чарльза III и королевы-консорт Камиллы состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Торжественную службу проведет архиепископ Кентерберийский.

В Великобритании с 6 по 8 мая будут официальные выходные. В эти дни люди смогут собраться для празднования исторического события. Далее узнайте план мероприятий, которые пройдут в Соединенном Королевстве.

6 мая (суббота)

Служба коронации в Вестминстерском аббатстве.

Королевские супруги прибудут в аббатство в процессии от Букингемского дворца ("Королевская процессия").

После службы король и королева-консорт вернутся во дворец в более торжественной процессии – "Коронационной процессии" .

. В Букингемском дворце король и королева-консорт вместе с другими членами монаршей семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия дня.

7 мая (воскресенье)

Коронационный концерт в Виндзорском замке.

Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире в BBC и BBC Studios, объединит иконы мировой музыки и современных звезд. Оркестр мирового класса сыграет интерпретацию любимых музыкальных произведений под руководством некоторых из самых известных артистов. Выступления будут сопровождаться постановкой и эффектами, размещенными на восточной лужайке замка.

Кроме звезд концерта на шоу также эксклюзивно выступит The Coronation Choir. Коронационный хор выступит вместе с Виртуальным хором, состоящий из певцов со всего Содружества.

Детали на этот концерт обнародуют потом.

Большой коронационный обед.

Все Соединенное Королевство приглашают развлечься вместе на больших коронационных обедах в общенациональном акте празднования и дружбы. От чашки чая с соседом до уличной вечеринки, большой коронационный обед является прекрасным способом узнать свою общину получше.

8 мая (понедельник)

Большая помощь.

Big Help Out поощряет людей попытаться стать волонтером для себя и присоединиться к работе, которая ведется для поддержки местных регионов. Целью Big Help Out является использование волонтерства, чтобы объединить сообщества и создать длительное наследие волонтерства от Коронационных выходных.

Елизавета II короновали 2 июня 1953 года. Тогда на церемонии присутствовало 8 тысяч гостей из 129 стран мира. На коронацию Чарльза III планируют пригласить около 2 тысяч гостей. В частности может быть меньше членов королевской семьи и чиновников со всего мира, а сама церемония будет сокращена из-за возраста Чарльза.