Особая и историческая роль для Уильяма: что будет делать принц Уэльский на коронации Чарльза ІІІ

Уже в эту субботу, 6 мая, короля Чарльза III коронуют. В церемонии примет участие и его старший сын принц Уильям, он будет иметь важную миссию.

Принц Уэльский произнесет историческую клятву, чтобы показать верность королевской семье. Напомним, что из-за восхождения Чарльза на трон его старший сын Уильям сейчас первый в линии подражания престола.

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Какая роль отведена принцу Уильяму на коронации

Внутри церемонии 40-летний принц Уильям встанет на колени перед 74-летним королем, положит руки между его ладонями и произнесет клятву. Это будет та же историческая клятва, которую принц Филипп давал своей жене королю Елизавете в 1953 году.

Такая роль для принца Уильяма была подтверждена в литургии коронации, опубликованной офисом архиепископа Кентерберийского в Ламбетском дворце.

Впоследствии принц Уильям появится во время церемонии, когда королю принесут королевский палантин ("шарф") и королевский наряд. Уильям поможет баронессе Меррон и епископам одеть короля Чарльза в мантию.

Особую роль будет играть и 9-летний Джордж

Важную роль в коронации играет и старший сын Вильма – принц Джордж. Мальчик будет одним из пажей уважения и помогать нести одежду короля, когда тот будет входить и выходить из Вестминстерского аббатства во время исторического события.



Уильям с сыном Джорджем / Фото из соцсетей

К слову, 6 мая 2023 года состоится историческое событие – коронация Чарльза III. 3-дневное празднование коронации начнется с торжественной службы в Вестминстерском аббатстве. Все, что известно о главном событии 2023 года для Соединенного Королевства – читайте в нашей статье.