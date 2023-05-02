Принц Уельський виголосить історичну клятву, щоб показати вірність королівській родині. Нагадаємо, що через сходження Чарльза на трон його старший син Вільям зараз перший у лінії наслідування престолу.

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Яка роль відведена принцу Вільяму на коронації

Всередині церемонії 40-річний принц Вільям стане на коліна перед 74-річним королем, покладе руки між його долонями та вимовить клятву. Це буде та ж сама історична клятва, яку принц Філіп давав своїй дружині королеві Єлизаветі 1953 року.

Така роль для принца Вільяма була підтверджена в літургії служби коронації, опублікованій офісом архієпископа Кентерберійського в Ламбетському палаці.

Згодом принц Вільям з'явиться під час церемонії, коли королю принесуть королівський палантин ("шарф") та королівське вбрання. Вільям допоможе баронесі Меррон і єпископам одягнути короля Чарльза в мантію.

Особливу роль матиме і 9-річний Джордж

Важливу роль у коронації відіграє і старший син Вільма – принц Джордж. Хлопчик буде одним з пажів пошани і допомагатиме нести одяг короля, коли той входитиме і виходитиме з Вестмінстерського абатства під час історичної події.



Вільям з сином Джорджем / Фото з соцмереж

До слова, 6 травня 2023 року відбудеться історична подія – коронація Чарльза III. 3-денне святкування коронації розпочнеться з урочистої служби у Вестмінстерському абатстві. Все, що відомо про головну подію 2023 року для Сполученого Королівства – читайте у нашій статті.