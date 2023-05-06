Коронация Чарльза III: все, что нужно знать – хронология событий

Коронация Чарльза III – историческое событие, за которым следует весь мир. 6 мая 2023 года старший сын Елизаветы II официально станет королем Великобритании и стран Содружества наций. Все, что в этот день происходит в Лондоне и других городах, – читайте дальше у нас.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии. Это событие стало потрясением не только для королевства, но и всего мира. 10 сентября старшего сына Ее Величества – Чарльза провозгласили новым королем, однако официально его коронуют спустя 8 месяцев после смерти матери.

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Торжественные коронационные мероприятия в Великобритании продлятся с 6 по 8 мая. Эти дни для британцев будут праздничными, по всему Соединенному Королевству запланированы разнообразные события, чтобы все могли поздравить нового монарха и порадоваться торжественному дню вместе с ним.

Хронология событий

Историческое событие начнется с шествия в Вестминстерское аббатство. 6 мая в 12:20 за киевским временем Чарльз III и Камилла в государственной карете Diamond Jubilee через центральные ворота покинут Букингемский дворец. Их будут сопровождать 200 военных королевской конницы.

Всю процессию на телевидении будет транслировать канал BBC, закрепленный за королевской семьей, а также другие британские СМИ.

Все, что нужно знать о коронации Чарльза III: смотрите видео онлайн

Маршрут ходьбы составит 2,1 километра: Букингемский дворец – торговый центр – арка Адмиралтейства – к югу от острова короля Чарльза I – улица Вайтхолл – Парламентская улица – восточная и южная стороны Парламентской площади – Широкое святилище – Вестминстерское аббатство.

В 13:00 по Киеву начнется коронационная служба, которая продлится примерно 3 часа.

В 16:00 по киевскому времени торжественная коронационное шествие отправится в Букингемский дворец. К королю Чарльзу III и королеве-консорт Камилле присоединятся вооруженные силы со всех стран Содружества и заморских территорий, а также все службы вооруженных сил Соединенного королевства, королевская охрана и королевские водники. Королевские супруги будут ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть 8 лошадей.

Торжественная церемония коронации завершится выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца.

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