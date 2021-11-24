Королевское трио: принцессы Евгения и Беатрис с мамой поразили выходами на светском мероприятии

Родные сестры – принцесса Беатрис и Евгения – и их мама Сара Фергюсон встретились с представителями благотворительной организации Teenage Cancer Trust в центре Лондона. Эти люди помогают детям и подросткам бороться с онкозаболеваниями.

Сестры-принцессы вместе с матерью совершили по-настоящему редкий выход вместе, ведь каждая из женщин живет отдельной жизнью, а родители Евгении и Беатрис вообще развелись много лет назад. Но их троих особенно ждали на встрече с членами организации, ведь они являются их патронами. Там представительницы королевской семьи имели возможность услышать рассказы онковыздоравливающих и родных, которые их поддерживают.

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Для официальной встречи женщины выбрали стильные образы:

62-летняя Сара Фергюсон надела жакет с кейпом в трендовый принт "гусиная лапка". Свой look она завершила черной юбкой из экокожи;

надела жакет с кейпом в трендовый принт "гусиная лапка". Свой look она завершила черной юбкой из экокожи; Стройная Беатрис , которая в этом году впервые стала мамой, выбрала черное платье с плечиками и бежевым воротником;

, которая в этом году впервые стала мамой, выбрала черное платье с плечиками и бежевым воротником; А ее сестра Евгения сделала ставку на яркое оранжевое платье из бархата в стиле длинной рубашки.



Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и мама Сара Фергюсон / Фото Hello Magazine

Женщины в своем разговоре вспомнили о Рождестве, ведь именно в новогодние праздники всем хочется особой любви и поддержки.

Рождество – один из самых тяжелых периодов в году для лечения в больнице. Это время для семьи, поэтому длительное пребывание в больнице и изоляция от близких может казаться еще более болезненной. Но работа сотрудников Teenage Cancer Trust имеет жизненно важное значение, поскольку они делают все возможное, чтобы этот опыт был максимально приятным,

– поделилась Беатрис с изданием.



Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и мама Сара Фергюсон / Фото Hello Magazine

Евгения ответила, что в детстве лечила позвоночник от сколиоза, поэтому понимает, как трудно быть на расстоянии с родными.

"Они и их семьи – настолько сильны, ведь прошли через лечение и процедуры на протяжении последних нескольких лет, особенно в условиях изоляции. Я понимаю, как страшно быть далеко от семьи и друзей. Но это был совсем другой опыт – я знала, что мое лечение сколиоза, хотя и пугает, не опасно для жизни, тогда как с раком есть еще много неизвестного", – добавила принцесса Евгения.