Сестри-принцеси разом з матір'ю здійснили по-справжньому рідкісний вихід разом, адже кожна з жінок живе окремим життям, а батьки Євгенії та Беатріс взагалі розлучились багато років тому. Але їх трьох особливо чекали на зустрічі з членами організації, адже вони є їхніми патронами. Там представниці королівської сім'ї мали змогу почути розповіді онкоодужуючих та рідних, які їх підтримують.

Дивіться також Принцеси Євгенія та Беатріс з'явилися на приватній вечері у стильних образах

Для офіційної зустрічі жінки обрали стильні образи:

62-річна Сара Фергюсон одягнула жакет з кейпом у трендовий принт "гусяча лапка". Свій look вона завершила чорною спідницею з екошкіри;

одягнула жакет з кейпом у трендовий принт "гусяча лапка". Свій look вона завершила чорною спідницею з екошкіри; Струнка Беатріс , яка цього року вперше стала мамою, обрала чорну сукню з плечиками та бежевим коміром;

, яка цього року вперше стала мамою, обрала чорну сукню з плечиками та бежевим коміром; А її сестра Євгенія зробила ставку на яскраву помаранчеву сукню з оксамиту у стилі довгої сорочки.



Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та мама Сара Фергюсон / Фото Hello Magazine

Жінки у своїй розмові згадали про Різдво, адже саме у новорічні свята усім хочеться особливої любові та підтримки.

Різдво – один із найважчих періодів на рік для лікування в лікарні. Це час для сім'ї, тому тривале перебування у лікарні та ізоляція від близьких може здаватися ще болючішою. Але робота співробітників Teenage Cancer Trust має життєво важливе значення, оскільки вони роблять все можливе, щоб цей досвід був максимально приємним,

– поділилась Беатріс виданню.



Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та мама Сара Фергюсон / Фото Hello Magazine

Євгенія у відповідь поділилась, що в дитинстві лікувала хребет від сколіозу, тому розуміє, як важко бути на відстані з рідними.

"Вони та їхні сім'ї – настільки сильні, адже пройшли через лікування та процедури впродовж останніх кількох років, особливо в умовах ізоляції. Я розумію, як страшно бути розлученим з сім'єю та друзями. Але це був зовсім інший досвід – я знала, що моє лікування сколіозу, хоч і лякає, не є небезпечним для життя, тоді як з раком є ​​ще багато невідомого", – додала принцеса Євгенія.