Королевский красный: образы Кейт Миддлтон, которые не оставляют равнодушными – фото

Герцогиня Кембриджская обожает синие оттенки, ведь с ними она всегда выглядит выигрышно. Впрочем, в последние годы она сильно экспериментирует со своим гардеробом, поэтому среди ее выходов часто можно увидеть вещи красного цвета. Лучшие из них предлагаем пересмотреть.

Вчера Кейт Миддлтон появилась на мероприятии, которое открыло кампанию по противодействию алкогольной и наркотической зависимостей – Taking Action on Addiction. Туда она прибыла в стильном красном образе, состоящем из водолазки Ralph Lauren и плиссированной юбки марки Christopher Kane. Ее образ завершали бежевые туфли тоже от Ralph Lauren и такого же цвета сумка от DeMellier.

Читайте также Кейт Миддлтон и принц Уильям выступили на церемонии: фото изысканного образа герцогини

Такой стильный и яркий образ натолкнул вспомнить предыдущие total red looks герцогини Кембриджской. Отметим, что больше всего в гардеробе Кейт Миддлтон именно красных пальто, а не платьев.

Красные наряды Кейт Миддлтон

Герцогиня на мероприятии благотворительной организации Forward Trust 19 октября в Лондоне.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Жена принца Уильяма на акции "Книжные феи" на территории Кенсингтонского дворца в мае 2021 года.



Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Герцогиня Кембриджская встретилась с героями фотопроекта Hold Still, который посвящен пандемии коронавируса в октябре 2020 года.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Принц Уильям с женой на официальном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. Мероприятие было организовано в честь саммита Великобритании и Африки в январе 2020 года.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон на торжественной церковной службе в Вестминстерском аббатстве в День Содружества наций в марте 2019-го.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Герцогиня Кембриджская на приеме фонда Foundation Dinner в Лондоне в ноябре 2018 года.



Королевская семья на Foundation Dinner в Лондоне / Instagram @iamtomwalker

Беременная Кейт Миддлтон третьим ребенком – принцем Луи в 2018 году.



Кейт Миддлтон / Getty Images

Один из выходов Кейт Миддлтон, когда она была в третий раз беременна.



Еще один яркий образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images