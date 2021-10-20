Вчора Кейт Міддлтон з'явилась на заході, що відкрив кампанію з протидії алкогольної та наркотичної залежностей – Taking Action on Addiction. Там вона прибула у стильному червоному образі, що складався з водолазки Ralph Lauren і плісированої спідниці марки Christopher Kane. Її образ завершували бежеві туфлі теж від Ralph Lauren і такого ж кольору сумка від DeMellier.

Читайте також Кейт Міддлтон та принц Вільям виступили на церемонії: фото вишуканого образу герцогині

Такий стильний та яскравий образ наштовхнув згадати попередні total red looks герцогині Кембриджської. Зазначимо, що найбільше в гардеробі Кейт Міддлтон саме червоних пальт, а не суконь.

Червоні вбрання Кейт Міддлтон

Герцогиня на заході Благодійної організації Forward Trust 19 жовтня у Лондоні.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Дружина принца Вільяма на акції "Книжкові феї" на території Кенсингтонського палацу у травні 2021 року.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Герцогиня Кембриджська зустрілась з героями фотопроєкту Hold Still, який присвячений пандемії коронавірусу у жовтні 2020 року.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Принц Вільям з дружиною на офіційному прийомі в Букінгемському палаці у Лондоні. Захід було організовано на честь саміту Великої Британії та Африки у січні 2020 року.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон на прийомі в Букінгемському палаці / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон на урочистій церковній службі у Вестмінстерському абатстві у День Співдружності націй у березні 2019-го.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

Герцогиня Кембриджська на прийомі фонду Foundation Dinner у Лондоні в листопаді 2018 року.



Королівська сім'я на Foundation Dinner у Лондоні / Instagram @iamtomwalker

Вагітна Кейт Міддлтон третьою дитиною – принцом Луї у 2018 році.



Кейт Міддлтон / Getty Images

Один з виходів Кейт Міддлтон, коли вона була втретє вагітною.