Вчера Кейт Миддлтон появилась на мероприятии, которое открыло кампанию по противодействию алкогольной и наркотической зависимостей – Taking Action on Addiction. Туда она прибыла в стильном красном образе, состоящем из водолазки Ralph Lauren и плиссированной юбки марки Christopher Kane. Ее образ завершали бежевые туфли тоже от Ralph Lauren и такого же цвета сумка от DeMellier.

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Такой стильный и яркий образ натолкнул вспомнить предыдущие total red looks герцогини Кембриджской. Отметим, что больше всего в гардеробе Кейт Миддлтон именно красных пальто, а не платьев.

Красные наряды Кейт Миддлтон

Герцогиня на мероприятии благотворительной организации Forward Trust 19 октября в Лондоне.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Жена принца Уильяма на акции "Книжные феи" на территории Кенсингтонского дворца в мае 2021 года.



Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Герцогиня Кембриджская встретилась с героями фотопроекта Hold Still, который посвящен пандемии коронавируса в октябре 2020 года.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Принц Уильям с женой на официальном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. Мероприятие было организовано в честь саммита Великобритании и Африки в январе 2020 года.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон на торжественной церковной службе в Вестминстерском аббатстве в День Содружества наций в марте 2019-го.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Герцогиня Кембриджская на приеме фонда Foundation Dinner в Лондоне в ноябре 2018 года.



Королевская семья на Foundation Dinner в Лондоне / Instagram @iamtomwalker

Беременная Кейт Миддлтон третьим ребенком – принцем Луи в 2018 году.



Кейт Миддлтон / Getty Images

Один из выходов Кейт Миддлтон, когда она была в третий раз беременна.