Вчера Кейт Миддлтон появилась на мероприятии, которое открыло кампанию по противодействию алкогольной и наркотической зависимостей – Taking Action on Addiction. Туда она прибыла в стильном красном образе, состоящем из водолазки Ralph Lauren и плиссированной юбки марки Christopher Kane. Ее образ завершали бежевые туфли тоже от Ralph Lauren и такого же цвета сумка от DeMellier.
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Такой стильный и яркий образ натолкнул вспомнить предыдущие total red looks герцогини Кембриджской. Отметим, что больше всего в гардеробе Кейт Миддлтон именно красных пальто, а не платьев.
Красные наряды Кейт Миддлтон
- Герцогиня на мероприятии благотворительной организации Forward Trust 19 октября в Лондоне.
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
- Жена принца Уильяма на акции "Книжные феи" на территории Кенсингтонского дворца в мае 2021 года.
Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских
- Герцогиня Кембриджская встретилась с героями фотопроекта Hold Still, который посвящен пандемии коронавируса в октябре 2020 года.
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
- Принц Уильям с женой на официальном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. Мероприятие было организовано в честь саммита Великобритании и Африки в январе 2020 года.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце / Фото Getty Images
- Кейт Миддлтон на торжественной церковной службе в Вестминстерском аббатстве в День Содружества наций в марте 2019-го.
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images
- Герцогиня Кембриджская на приеме фонда Foundation Dinner в Лондоне в ноябре 2018 года.
Королевская семья на Foundation Dinner в Лондоне / Instagram @iamtomwalker
- Беременная Кейт Миддлтон третьим ребенком – принцем Луи в 2018 году.
Кейт Миддлтон / Getty Images
- Один из выходов Кейт Миддлтон, когда она была в третий раз беременна.
Еще один яркий образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images