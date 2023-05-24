Что известно об инциденте

Пенсионерку Гелен Голланд в Лондоне две недели назад сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший королевский кортеж герцогини. Произошло это на перекрестке двух улиц.

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81-летнюю женщину сразу доставили в больницу, где она находилась в критическом состоянии за последние 14 дней. Семья госпожи Голланд рассказала, что женщина боролась за свою жизнь почти две недели, но повреждение мозга привело к смерти.

Сын умершей женщины Мартин Голланд заявил, что его мать скончалась после многочисленных переломов костей и массивных внутренних повреждений. Семья призывает к тщательному расследованию.

Как отреагировала герцогиня Софи

Букингемский дворец опубликовал заявление от имени герцогини Эдинбургской Софи.

Герцогиня Эдинбургская глубоко расстроена известием о смерти Гелена Голланда. Глубокие соболезнования Ее Королевского Высочества адресованы всей семье госпожа Голланд,

– говорится в сообщении.

Она также выразила "глубочайшие соболезнования" всей семье.

К слову, недавно из-за большого внимания от папарацци принц Гарри и Меган Маркл чуть не попали в аварию, когда возвращались домой с официального мероприятия. Представитель супругов сообщил, что в погоне участвовало около 6 автомобилей с тонированными стеклами. Вероятно, вместе с ними была и мать Меган – Дория Регланд.