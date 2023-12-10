Принц и принцесса Уэльские выпустили ежегодную рождественскую открытку. На ней в этом году будет черно-белая фотография всей семьи.
Смотрите также Кейт Миддлтон появилась на рождественском пиру в тиаре принцессы Дианы: поразительный выход
Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Это фото сделал фотограф Джош Шиннер в начале этого года. Пара позировала с тремя детьми: 11-летний принц Джордж встал у мамы, 8-летняя принцесса Шарлотта устроилась на стульчике, а 5-летний принц Луи позировал у отца.
Кейт Миддлтон для фото выбрала джинсы и белую рубашку, а мужчины предстали в черных брюках и белых рубашках.
Такая классическая черно-белая фотография – довольно редкая для королевской семьи. Обычно они делятся живыми цветными фотографиями, которые делают на природе. Возможно, это символ перемен для принца и принцессы Уэльских, которые поднялись на своих должностях и продолжают выполнять королевские обязанности.
Королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи
Королевская семья готовится к Рождеству
- Королевские резиденции украсили к Рождеству, чем хвалятся на официальных страницах. Например, в Виндзорском замке установили елку длиной почти в 7 метров и украсили ее более 2 тысяч огоньков. Эту резиденцию может посетить любой желающий.
- Принцесса Уэльская также уже провела рождественский концерт "Вместе на Рождество", прошедший в Вестминстерском аббатстве. Его посетили другие члены монаршей семьи.