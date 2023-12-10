Принц и принцесса Уэльские выпустили ежегодную рождественскую открытку. На ней в этом году будет черно-белая фотография всей семьи.

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Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Это фото сделал фотограф Джош Шиннер в начале этого года. Пара позировала с тремя детьми: 11-летний принц Джордж встал у мамы, 8-летняя принцесса Шарлотта устроилась на стульчике, а 5-летний принц Луи позировал у отца.

Кейт Миддлтон для фото выбрала джинсы и белую рубашку, а мужчины предстали в черных брюках и белых рубашках.

Такая классическая черно-белая фотография – довольно редкая для королевской семьи. Обычно они делятся живыми цветными фотографиями, которые делают на природе. Возможно, это символ перемен для принца и принцессы Уэльских, которые поднялись на своих должностях и продолжают выполнять королевские обязанности.



Королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи

Королевская семья готовится к Рождеству