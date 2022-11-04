Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с Елизаветой II: как они выглядят

Ежегодно Королевская почта представит марки с профилем монарха Великобритании. Поскольку в этом году умерла Елизавета II, поклонники в последний раз смогут приобщить к коллекции ценную марку.

Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества, выполненными в стиле ар-деко. Рядом с иллюстрацией можно увидеть узнаваемый профиль покойной королевы в белом цвете. Он символизирует именно королеву и отличает ее на почтовых вещах.

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Отметим, что каждая марка имеет QR-код, по которому можно открыть праздничный выпуск мультфильма "Баранчик Шон" (Shaun the Sheep). Такие марки будут последними в коллекции поклонников, ведь с нового года Королевская почта будет производить марки с профилем ее сына – следующего короля Чарльза III. Когда появятся такие марки, пока не уточнили.



Рождественские марки с профилем Елизаветы II / Фото BBC

Следует добавить, что Елизавета II была патроном Королевского лондонского сообщества филателистов – старейшего в мире клуба филателистов, занимающихся коллекционированием марок. Эта должность она занимала с начала своего правления на престоле – с 1952 года, раньше патроном был ее дед – король Георг V.

С наступлением смерти Елизаветы II 8 сентября 2022 года сменился не только глава британской монархии, но и богатая королевская символика: банкноты, флаги, национальный гимн, молитвы и многое другое. Почтовые ящики Королевской почты с королевским шифром королевы Елизаветы ER вряд ли будут удалены, ведь некоторые из них с шифром GR короля Георга VI используются до сих пор. Однако марки с изображением профиля нового монарха будут изменяться.



Почтовый ящик Королевской почты / Фото из открытых источников