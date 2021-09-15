Королеве Летиции – 49: роскошные образы Ее Величества в вечерних платьях

Испанской королеве Летиции 15 сентября исполняется 49 лет. Ее Величество всегда предстает перед публикой в изысканной и стильной одежде. Особое внимание уделяет официальным встречам.

В трогательный для королевы день редакция Showbiz 24 подготовила подборку фото, на которых Ее Величество изображена в роскошных вечерних платьях.

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Королева Летиция в вечерних платьях

Королевская семья Испании была на торжественном ужине в честь приезда президента Вьетнама в королевский дворец. Тогда Летиция предстала перед гостями в черном платье с длинной пышной юбкой и кружевным верхом.



Принцесса Летиция и принц Филипп на официальной встрече в Мадриде (2009) / Фото Getty Images

Также до коронации принцесса Летиция и принц Филипп побывали на торжественном ужине в королевском дворце вместе с гостями. Жена наследника престола выбрала для события темно-фиолетовое платье с обнаженными плечами.



Принцесса Летиция и принц Филипп на официальной встрече в Мадриде (2011) / Фото Getty Images

Во время официальной поездки в Амстердам Ее Величество вышла в свет в черном приталенном платье с кружевным верхом и длинными рукавами.



Королевская чета Испании в Амстердаме (2013) / Фото Getty Images

В Букингемский дворец на встречу с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом Летиция приезжала в приталенном сверху и пышном снизу платье красного цвета с обнаженными плечами.



Принц Филипп, королева Летиция, королева Елизавета II, король Филипп VI (2017) / Фото Getty Images

В синем платье, расшитом белыми жемчужинами, королева Летиция прибыла на ужин, который вместе с мужем организовала по случаю приезда в Испанию президента Португалии.



Королевская чета Испании (2018) / Фото Getty Images

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Для официальной фотографии королевской четы Испании Летиция предстала перед объективом в изысканном пышном платье розового цвета с белыми цветами.



Официальное фото королевской четы Испании / Фото Getty Images

На одном из официальных мероприятий в Мадриде королева позировала рядом с мужем в бархатном платье темно-синего цвета.



Королевская чета Испании (2020) / Фото Getty Images

В ярко-синем платье в пол королева Летиция побывала на новогоднем военном параде 2020 года, который организовывали в королевском дворце.



Королевская чета Испании (2020) / Фото Getty Images