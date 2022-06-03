Королева зажгла "Дерево деревьев" в Букингемском дворце: атмосферные кадры
Источник:инстаграмм королевской семьи
2 июня в Лондоне начались празднования по случаю платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Вечером из Виндзора она зажгла "Дерево деревьев" во дворе Букингемского дворца.
Торжества в Лондоне продлятся до 5 июня. Вся Великобритания празднует 70-летие правления королевы и выражает искреннюю благодарность за годы служения.
К теме Королева Великобритании празднует юбилей: кого можно было увидеть на параде
Елизавета II зажгла "Дерево деревьев"
Главный маяк, который зажгла Ее Величество, объединяет друзей и семью в Великобритании и странах Содружества. Он освещает общины по всему миру.
Вечером 2 июня королева из Виндзора символически зажгла "Дерево деревьев", расположенное в Букингемском дворце. Ее Величество руководило освещением главного маяка в Виндзорском замке. Это дерево станет главным маяком на протяжении торжеств, которые будут проходить в эти дни.
В тот же вечер в Соединенном Королевстве и Содружестве зажгли более 3 тысяч маяков, чтобы отметить 70 лет службы королевы.
"Дерево деревьев", которое засветила Елизавета II, состоит из 350 саженцев и отдает дань 70-летней службе Ее Величества.
Королева зажгла "Дерево деревьев": смотрите видео онлайн
Для праздничного вечера королева выбрала элегатное платье мятного цвета. Среди аксессуаров образ дополнили белые перчатки, бусы, брошь и серьги. Из обуви на Елизавете II были излюбленные туфли черного цвета на низком каблуке. Белокурые волосы она вложила в фирменную прическу, а на лице сделала хороший макияж.
Для просмотра всех фото листайте справа:
В Лондоне прошел парад Trooping the Colour
- 2 июня в Лондоне начались праздничные дни по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.
- В центре города прошел традиционный военный парад Trooping the Colour, вслед за которым последовал пролет современных и исторических самолетов.
- После этого члены королевской семьи вместе с Ее Величеством вышли на балкон Букингемского дворца.
- Публика обратила внимание на отсутствие среднего сына королевы – принца Эндрю. Впоследствии стало известно, что он заболел коронавирусом.
- Также на балконе не было дочерей Эндрю – принцесс Евгении и Беатрис. Принцесса Евгения с сыном и мужем следила за действом неподалеку.
- Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми прилетели из США, чтобы в эти дни быть с королевой. Однако на публике супруги не появлялись.