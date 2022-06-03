Королева зажгла "Дерево деревьев" в Букингемском дворце: атмосферные кадры

2 июня в Лондоне начались празднования по случаю платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Вечером из Виндзора она зажгла "Дерево деревьев" во дворе Букингемского дворца.

Торжества в Лондоне продлятся до 5 июня. Вся Великобритания празднует 70-летие правления королевы и выражает искреннюю благодарность за годы служения.

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Елизавета II зажгла "Дерево деревьев"

Главный маяк, который зажгла Ее Величество, объединяет друзей и семью в Великобритании и странах Содружества. Он освещает общины по всему миру.

Вечером 2 июня королева из Виндзора символически зажгла "Дерево деревьев", расположенное в Букингемском дворце. Ее Величество руководило освещением главного маяка в Виндзорском замке. Это дерево станет главным маяком на протяжении торжеств, которые будут проходить в эти дни.

В тот же вечер в Соединенном Королевстве и Содружестве зажгли более 3 тысяч маяков, чтобы отметить 70 лет службы королевы.

"Дерево деревьев", которое засветила Елизавета II, состоит из 350 саженцев и отдает дань 70-летней службе Ее Величества.

Королева зажгла "Дерево деревьев": смотрите видео онлайн

Для праздничного вечера королева выбрала элегатное платье мятного цвета. Среди аксессуаров образ дополнили белые перчатки, бусы, брошь и серьги. Из обуви на Елизавете II были излюбленные туфли черного цвета на низком каблуке. Белокурые волосы она вложила в фирменную прическу, а на лице сделала хороший макияж.

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